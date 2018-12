„Ich seh’ so viele Naserl, und überall sind Kinder dran“

„Ich seh’ so viele Naserl, so viele Naserl und überall sind Kinder dran. Und ich seh’ so viele Augerl und alle seh’n den Kasperl an. Meine Kasperl-Kinder sind da. Seid ihr eigentlich schon alle da?“ Und alle Kinder rufen ganz laut und lange: „Ja!!!!!!!!!!!“ Der Kasperl: „Das ist aber fein. Wenn ihr alle da seid und der Kasperl da ist, dann kann die Geschichte ja beginnen.“