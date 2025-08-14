Hund attackierte in Oberösterreich Rennradfahrer: 63-Jähriger verletzt

Ein Hund hat am späteren Mittwochabend in Gutau (Bezirk Freistadt) eine Gruppe von Rennradfahrern attackiert. Ein 63-Jähriger stürzte und wurde verletzt.

Eine 42-Jährige war mit dem nicht angeleinten Tier neben einer Straße auf einer Grünfläche unterwegs. Als die Gruppe mit sechs Radlern vorbeifuhr, stürmte der Hund plötzlich auf sie zu und erwischte das Rennrad des 63-Jährigen.

Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Mann ins Krankenhaus Freistadt eingeliefert, so die Polizei.