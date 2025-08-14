Frau trieb in Gmunden reglos in Wasser: Badegäste eilten zur Hilfe

Eine 81-Jährige , die Mittwochnachmittag reglos in der Traun in Gmunden entdeckt wurde, konnte reanimiert werden.

Eine 55-Jährige hatte den Körper im Wasser treibend gesehen, alarmierte den Notruf und holte Badegäste. Ein 56-Jähriger sprang sofort ins Wasser und zwei Stand-Up-Paddlerinnen unterstützten die Rettung bis zum Ufer. Dort begann eine 36-jährige Krankenschwester mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Die Seniorin zeigte Lebenszeichen und kam ins Spital, so die Polizei.