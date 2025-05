Hoffen auf Fortschritte mit dem neuen Papst

Die Delegation war auch zu Gast beim orthodoxen Patriarchen Bartholomaios I. (Bild). Der Empfang musste wegen eines Erdbebens, das immerhin die Stärker von 6,2 Auf die Richterskala anzeigte, aus Sicherheitsgründen vorzeitig abgebrochen werden. Gott sei Dank wurde niemand verletzt, es blieb bei einem Rumpler.

Papst fremdelte mit Europa

Welche Aufgaben warten auf den neuen Papst, der beim Konklave, das am 7. Mai beginnt, gewählt werden wird? „Seine wichtigste Aufgabe ist, Zeuge für den auferstandenen Christus zu sein“, sagt Bischof Manfred Scheuer, der gemeinsam mit Landeshauptmann a. D. Josef Pühringer die Pro-Oriente-Delegation anführte. „Er soll Hoffnung geben in allen Krisen, Katastrophen, Kriegen, in den weltweiten Dummheiten und Bosheiten.“ Ein „Anwalt des Friedens und der Versöhnung in den kleinen und großen Konflikten, ein Liebhaber des Lebens und der Schöpfung, ein Freund der Armen und Schwachen, ein Heiliger und ein Sünder, denn er sei Mensch und kein Halbgott und Übermensch. Ein Papst habe seine Grenzen, Franziskus habe mit Europa, seiner Lebens- und Denkweise gefremdelt.