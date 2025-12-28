Im oberösterreichischen Skigebiet Hochficht (Bezirk Rohrbach) haben sich am Sonntag zwei Skiunfälle ereignet. Gegen Mittag kam es zu einem Zusammenstoß zweier Wintersportler. Ein 18-jähriger Snowboarder aus Tschechien kollidierte während der Talfahrt mit einem anderen Wintersportler und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades im Gesicht zu. Der Unfallgegner beging Fahrerflucht.

Vater stürzte auf Zufahrtsweg

Kurz davor kam ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach aus eigenem Verschulden zu Sturz. Um seinen Kindern beim Skikurs zuzusehen, verließ der Mann die präparierte Piste. Der Zufahrtsweg zu einem Gasthaus, den er dabei überquerte, wies einige apere Stellen auf. Dort stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu.