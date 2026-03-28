Heute bin ich der Palmesel

Dieser Ausspruch bedeutet aber eigentlich nicht, dass Esel faule Langschläfer sind. Er kommt von da her, dass vor über zweitausend Jahren, an einem Sonntag, jemand ganz Besonderer auf einem Esel geritten kam und die Menschen Palmzweige auf den Weg legten, um ihn zu begrüßen. Esel sind nicht bequem und faul, sie sind klug, fleißig und ausdauernd.

"Dumme Kuh"

Und weil ich gerade bei merkwürdigen Aussagen bin: Manche Menschen sagen auch unschöne Dinge, wie „dumme Kuh“, „schmutziges Schwein“, „falscher Hund“, „unscheinbare graue Maus“ oder „blinde Fledermaus“. Aber warum soll eine Kuh dumm sein, wenn sie jedes einzelne Rind in der Herde erkennt? Warum sollte ein Schwein schmutzig sein, wenn es seinen eigenen Stall sauber hält und sich nur dann im Schlamm wälzt, wenn es sich abkühlen oder Fliegen wegscheuchen möchte? Ein Hund würde niemals von sich aus etwas Falsches tun. Eine Maus ist nicht unscheinbar – sie ist ein zartes kleines Wesen mit neugierigen Augen und glänzendem Fell. Die Fledermaus hat sogar ihr eigenes Radar und findet sich damit auch im Dunkeln bestens zurecht.

Tiere haben Gaben und Kräfte

Tiere haben Eigenschaften, Gaben und Kräfte, von denen Menschen nur träumen können. Vielleicht schimpfen manche Leute deshalb mit Tiernamen, weil sie vergessen haben, wie klug und einzigartig diese sind. Jetzt bin ich wieder einmal so richtig froh, eine Puppe zu sein. Denn ich darf vieles sein: faul, schmutzig, ein bisserl dumm und manchmal auch listig. Niemand ist mir deswegen böse, und ich glaub’, viele mögen mich trotzdem oder gerade deswegen.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters