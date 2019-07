Herwig Mahr ist in Wahrheit ein Grüner

Er hat ein besonderes Hobby. Hinter dem Fabriksgelände der Firma Gabler in der Aumühlstarße 25 in Traun, in Nähe des Traunflusses, hat sich der gelernte Maschinenbauer ein kleines Paradies geschaffen. Es gehören ihm mehrere Hektar Wiesen, in einem abgezäunten Teil tummeln sich neun Kamerunschafe und mehrere Hühner. Er hat auch zwei Bienenstöcke, die von einem Imker betreut werden. Die Eschen ragen weit in die Höhe, doch sie ringen um ihr Überleben.