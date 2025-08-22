Haubenkoch sperrt sein Steak-Lokal in Schärding zu

Nach sieben Jahren zieht Spitzenkoch Lukas Kienbauer einen Schlussstrich unter sein Lokal "Lukas Steak" am Oberen Stadtplatz in Schärding. Ende September 2025 wird das Restaurant seine Türen schließen.

"Es war keine wirtschaftliche Entscheidung, sondern eine ganz persönliche. Wir wurden zu diesem Schritt nicht gezwungen, sondern möchten uns voll und ganz auf unsere Leidenschaft konzentrieren: auf Fine Dining im "Lukas Restaurant" und die japanische Küche im "Lukas Izakaya"", erklärt Kienbauer gegenüber den OÖ Nachrichten.