Kärntner Traditionsbäcker schließt weitere Filialen

Die alteingesessene Klagenfurter Bäckerei Taumberger - die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 1880 zurück - schließt mit Ende August zwei weitere Standorte in der Kärntner Landeshauptstadt, berichtet die Kleine Zeitung. Erst im Februar des heurigen Jahres wurden drei Standorte der Bäckerei geschlossen: Die Filialen in der Villacher Straße, der Mießtalerstraße und am Domplatz mussten aufgrund von Personalengpässen, die in der Branche seit Jahren ein wachsendes Problem darstellen, zugesperrt werden.

Diesmal trifft es die Geschäfte in der Bahnhofstraße und in der Paracelsusgasse im Klagenfurter Stadtteil Feschnig. Damit bleibt nur noch das Stammhaus am Fleischmarkt bestehen – ein deutliches Schrumpfen für einen Betrieb, der mit Jahresbeginn noch sechs Filialen in der Landeshauptstadt führte.