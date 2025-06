Haltestationen der Regionalstadtbahn in luftigem Design und Blaudruck

Von geplanten Einsparungen bei Regionalbahnen ist das Projekt nicht betroffen. Die Regional-Stadtbahn sei ein „beschlossenes Vorhaben“ von Bund, Land, Stadt. „Wenn so etwas nicht mehr gilt, weiß ich nicht, was in Österreich noch gilt“, richtet Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) der Bundesregierung aus. Er rechnet mit rund 40.000 Fahrgästen pro Tag, mit der Einbindung der LILO und Mühlkreisbahn in den innerstädtischen Verkehr und die Anbindung von Auhof, dem Uni-Viertel und dem Kepler-Uniklinikum (KUK) entstehe eine „neue Hauptschlagader“.