Grüne Jugendsprecherin will 100 km/h auf der Autobahn

Bei der grünen Landesversammlung am 29. März bewirbt sie sich um einen Sitz im Landesvorstand. Daria Danner ist seit einem Jahr Sprecherin der grünen Jugend Oberösterreichs. Die 17-Jährige, die auch Klassensprecherin der 7A des Europagymnasiums in Linz-Aufhof ist, wurde kürzlich wiedergewählt. Ihre Hauptmotivation ist der Kampf gegen den Klimawandel. „Die Klimakrise ist das drängendste Probleme, weil sie die Existenzen und die Zukunft bedroht. Wir leben in einer Zeit mit sehr vielen Krisen, die bedrückend sind.“ Es gehe darum, den Frust und die Zukunftsangst in Aktionismus zu verwandeln.

Gefallen am politischen Geschäft

Sie erlebe das politische Geschäft sehr positiv, sagt sie, die grüne Jugend mit ihren 97 Mitgliedern sei eine „voll angenehme Gesellschaft“. Sie möchte Hoffnung geben. Sie sieht sich selbst als kritischen Menschen, sie beobachte die gesellschaftspolitischen Umbrüche genau und versuche, sich einzubringen.

Daria Danner kommt aus der Bewegung „Fridays for Future“ und hat sich an allen Klimastreiks beteiligt. Die Verkehrsblockaden der Letzten Generation (Klimakleber) sieht sie als „friedliche Protestform“, über die man diskutieren könne. Die Forderung nach einer Geschwindigkeitsreduktion auf 100 km/h auf den Autobahnen gehöre wegen der deutlichen CO 2 -Reduktion jedenfalls umgesetzt.

Empathie

Nach der Matura möchte sie ein geisteswissenschaftliches Fach studieren. Ihr Elternhaus sei links orientiert, sagt sie, sie selbst sei ein politischer Mensch, wissbegierig, neugierig und selbstbewusst, sie sei sehr empathisch und versuche, dass es den Menschen in ihrem Umfeld gut gehe.