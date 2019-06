Grubinger: „Das Konzert wird größer, vielfältiger und spektakulärer als je zuvor“

Das Konzert titelt sich Heimspiel 4.0. Was heißt das?

Es ist für uns das wichtigste Konzert im Jahr. Wir spielen wahnsinnig gern in der Carnegie Hall in New York, in der Berliner Philharmonie, im Wiener Musikverein, aber daheim zählt es, wenn die Freunde und die Nachbarn kommen. Das ist wie im Fußball. Wir sind hier sozialisiert. Wir kommen alle aus dem Landesmusikschulwerk. Wir wollen das Beste geben. Natürlich auch wegen der ORF-Liveübertragung, weil wir eine Visitenkarte unserer Heimat abgeben.

Leidenschaftlicher Provinzler

Wir wollen zeigen, was wir können. Wir sind leidenschaftliche Provinzler. Wenn ich von Wien nach Hause nach Neukirchen komme, dann ist das meine Welt.

Wie viele Konzerte spielen Sie im Jahr?

Zwischen 90 und 110. Wir starten demnächst eine Tournee, die in Brisbane in Australien beginnt und uns über Singapur und Tel Aviv nach Starvanger in Norwegen führt.