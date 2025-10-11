Großeinsatz der Polizei in OÖ: Mann mit Gewehr gesichtet

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Spezialeinheit Cobra aus Oberösterreich und Salzburg ist am Samstagnachmittag in der Ortschaft Adlhaming (Gemeinde Vorchdorf) im Bezirk Gmunden ausgerückt. Das berichtet die Kronen Zeitung.

Grund dafür war ein Hinweis, wonach ein bewaffneter Mann in dem Gebiet gesichtet worden sein soll. Die Polizei stellte bei dem Einsatz sowohl registrierte als auch nicht registrierte Schusswaffen sicher, mehrere Personen wurden vorübergehend festgenommen.

Ein Anwohner hatte zuvor angegeben, Schüsse gehört zu haben. Daraufhin wurde die Gegend rund um einen landwirtschaftlichen Betrieb weiträumig abgesperrt. Auch zwei Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz und überflogen das Gebiet. Unterstützt wurden die Einheiten zudem von Rettungskräften, die vorsorglich in Bereitschaft versetzt wurden.

Bewaffnete Personen bei Hof

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf rund 15 Personen, die sich offenbar bei einem Hof versammelt hatten. In ihren Fahrzeugen fanden die Beamten mehrere Gewehre – teils legal registriert, teils offenbar ohne offizielle Genehmigung. Nach Informationen der Krone soll es sich dabei überwiegend um Langwaffen gehandelt haben.