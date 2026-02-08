Große Menge Gülle verseuchte in OÖ Fischteiche und Hausbrunnen

In Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck) sind am Samstag große Mengen an Gülle aus einer Jauchegrube ausgetreten und über eine Wiese in einen Bach geflossen. Von dort aus breitete sich die Gülle in acht angrenzende Fischteiche aus. Von der Verunreinigung sind auch Trinkwasserbrunnen betroffen.

Wie hoch der Schaden ist, ließ sich vorerst nicht sagen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Beeinträchtigung der Umwelt gegen einen Landwirt eingeleitet. Der Bauer hatte im Verlauf des gestrigen Tages mehrere Fässer Gülle zu der sich auf einem Hügel befindlichen Grube gebracht.

Ursache unbekannt

Was genau zum Austritt der Jauche geführt hat, war zunächst aber nicht klar. Die Grube selbst dürfte dem Vernehmen nach intakt sein. Die Freiwillige Feuerwehr versuchte noch mit Sandsäcken einzugreifen, bis dahin waren aber bereits rund 30 Kubikmeter Gülle ausgeflossen.