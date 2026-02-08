Oberösterreich

Große Menge Gülle verseuchte in OÖ Fischteiche und Hausbrunnen

Verunreinigtes Wasser
Gülle floss bei Frankenmarkt aus Jauchegrube. Acht Fischteiche betroffen.
08.02.26, 11:34

In Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck) sind am Samstag große Mengen an Gülle aus einer Jauchegrube ausgetreten und über eine Wiese in einen Bach geflossen. Von dort aus breitete sich die Gülle in acht angrenzende Fischteiche aus. Von der Verunreinigung sind auch Trinkwasserbrunnen betroffen.

Alkolenker flüchtet mit drei Kindern nach Unfall in Linz

Wie hoch der Schaden ist, ließ sich vorerst nicht sagen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Beeinträchtigung der Umwelt gegen einen Landwirt eingeleitet. Der Bauer hatte im Verlauf des gestrigen Tages mehrere Fässer Gülle zu der sich auf einem Hügel befindlichen Grube gebracht. 

Ursache unbekannt

Was genau zum Austritt der Jauche geführt hat, war zunächst aber nicht klar. Die Grube selbst dürfte dem Vernehmen nach intakt sein. Die Freiwillige Feuerwehr versuchte noch mit Sandsäcken einzugreifen, bis dahin waren aber bereits rund 30 Kubikmeter Gülle ausgeflossen.

Feuerwehrleute beim Einsatz

Feuerwehrleute versuchten den Abfluss der Gülle zu blockieren.

"Wir versuchen nach wie vor, die Fische in den Teichen mit Frischwasser zu versorgen. Ein Großteil der Fische ist aber verendet“, sagte Sebastian Kirtsch, Kommandant der FF Frankenmarkt, am Sonntagvormittag zur APA. In den miteinander verbundenen Aufzuchtteichen eines Vereins von Hobbyfischern hätten sich geschätzte 500 Kilo Jungfisch befunden.

Schubraupe beim Abtragen von verseuchtem Boden

Schubraupe beim Abtragen von verseuchtem Boden.

Parallel arbeitete die Feuerwehr daran, die ausgeflossenen Feststoffe mit schwerem Gerät abzutragen und die betroffenen Haushalte wieder mit Trinkwasser zu versorgen. Laut Kirtsch dürfte von dem Gülleaustritt eine Fläche von rund zwei Hektar betroffen sein.

Agenturen, watzenh 

