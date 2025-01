Gratulationen für Prammer von Landeshauptmann Stelzer abwärts

Die Richtung stimme, so Haimbuchner: "Wir werden weiterhin das Ohr beim Bürger haben und die Menschen wissen, dass wir für ihre Anliegen, Wünsche uns Sorgen da sind."

Hajart: "Hand ist ausgestreckt"

Nicht an seinen Worten, sondern an seinen Taten will ÖVP-Kandidat Martin Hajart den neuen Bürgermeister messen. Er hatte es nicht in die Stichwahl geschafft und betont jetzt: "Es ist keine Zeit, es sich im Bürgermeistersessel gemütlich zu machen." Es brauche im Integrationsbereich dringend konkrete Maßnahmen.

Für ihn sei klar: "Es zählen die besten Ideen, egal von wem und welcher Partei diese kommen. Es geht letztlich immer nur darum, was die Politik für die Bürger tun kann. Daher: Meine Hand ist ausgestreckt - arbeiten wir gemeinsam für ein besseres Linz.“