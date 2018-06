Grab des Sixtus Sixtinus aus Wels

Zwei Welten, die 1600 Jahre auseinanderliegen, sind in Wallsee an der Donau (Bezirk Amstetten, NÖ) in einem einzigartigen Gebäudekomplex zu erleben. Im Untergeschoß des vor drei Jahren von den Barmherzigen Brüdern speziell für Gehörlose eröffneten Wohnhauses mit der Bezeichnung „Lebenswelt“ wurde nun die „Römerwelt“ geschaffen. Das modern konzipierte Museum zeigt eindrucksvolle Reste des am besten erhaltenen spätrömischen Kastells in Österreich.

Die Besucher erhalten über eine vorher erstandene Münze Zutritt zum Museum. Drinnen werden sie mit Visualisierungen über das Leben der rund 6000 Soldaten, sowie den Aufbau ihres Lagers in „ Loco Felicis“, wie Wallsee genannt wurde, informiert.