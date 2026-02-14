Oberösterreich

Betrunkener nach Absturz in Gmunden aus Brombeerstaude gerettet

Ein 42-jähriger Russe stürzte über eine Böschung Richtung Traunufer ab und musste von der Polizei befreit werden.
14.02.2026, 10:46

Ein Betrunkener ist am Freitag in eine missliche Lage geraten: Beim Aufstieg vom Traunuferweg in Gmunden hielt sich der stark alkoholisierte Russe vermutlich an einem morschen Ast fest, der abbrach. Laut Polizeibericht stürzte der 42-Jährige daraufhin rund 15 Meter eine steile Böschung hinab.

Anrainer hatten am späten Abend Schreie gehört und gegen 22 Uhr die Einsatzkräfte gerufen. Beamte fanden den in Not geratenen Mann wenig später im Dickicht einer Brombeerstaude. Er war durchnässt, unterkühlt und konnte sich nach seiner Rettung kaum auf den Beinen halten. Der Mann wurde ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden gebracht.

