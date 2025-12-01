Oberösterreich

Trinkwasser in oö. Stadt wieder genießbar: Bakterien nicht mehr nachweisbar

Wasser fließt aus einem Wasserhahn in ein Glas.
Verunreinigungen vergangene Woche, nun ist das Wasser in Gmunden wieder einwandfrei. Das zeigten Laborproben.
01.12.25, 14:25
Entwarnung: Ab sofort kann das Wasser im gesamten Gmundener Trinkwassernetz wieder getrunken werden. Das hat eine am Sonntag entnommene Probe ergeben.

Die Stadtgemeinde Gmunden hatte in der Vorwoche bei einer Routineuntersuchung eine Verkeimung mit E. Colibakterien festgestellt.

Der Bevölkerung in den 40 betroffenen Straßenzügen wurde empfohlen, das Leitungswasser abzukochen. Die Ursache der kurzzeitigen Verkeimung konnte bis dato nicht festgestellt werden.

