Gmunden: Mann bei Sturz über Felswand schwer am Kopf vereletzt

Ein 33-Jähriger ist Sonntagmittag beim Abstieg vom sogenannten Windhagkogel in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) ausgerutscht und über steiles felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Er erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein vorbei kommender Wanderer hörte durch Zufall röchelnde Atemgeräusche und wurde so auf den Unfall aufmerksam, berichtete die Bergrettung Grünau in einer Presseaussendung.

Der Mann aus Laakirchen hatte dazu Wunden an Armen und Händen. Bergretter stiegen zum Unfallort auf und führten die Erstversorgung durch. Mit einem 40-Meter-Bergetau holte der Notarzthubschrauber Christophorus 10 den Schwerverletzen und flog ihn direkt ins Medcampus 3 nach Linz.