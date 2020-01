Glück herein, Unglück hinaus

Hölzernes Rasiermesser

Am Tag vor der „foast’n Raunacht“ beginnt das Spektakel mit dem „Verschreien“. Hoch zu Ross zieht der Ansager von Haus zu Haus, kündigt das Raunachtsingen am folgenden Tag an und fordert die Bewohner auf, Krapfen zu backen.

Ihm folgen allerlei grotesk vermummte Gestalten wie Rasierer, Scherenschleifer, Samenverkäufer etc., die so manchen Schabernack mit den Zusehern treiben. So kann es vorkommen, dass auch Frauen unters hölzerne Rasiermesser müssen. Durch Bezahlung eines „Lösegeldes“ können sich die Opfer freikaufen.Der Höhepunkt folgt am zweiten Tag. Den Reigen eröffnet der Guckkastenmann mit allerlei Getier, der dem großen Raunachtstross vorauseilt. Das richtige Ritual eröffnet der Platzmacher, der in den Bauernstuben dafür sorgt, dass genügend Platz für die Spieler ist. Dann kommen sie der Reihe nach: Der Vorausgeher, Sterntreiber, Hans von Feserkern, Korizon, Krapfentrager, Fleischnazl, Lippl mit Pfeiferlbuam. All’ diese Gestalten treten mit eigenen Sprüchen ins Rampenlicht, erst dann wird gemeinsam das eigentliche Raunachtlied gesungen, das den Hausbewohnern Glück verheißt.