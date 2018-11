Gletschereis am Dachstein schrumpft rasch

Eine nach dem Hitzejahr nicht überraschende, aber trotzdem dramatische Bilanz ziehen Forscher über diesjährige Gletscherschmelze auf dem Dachstein. Lediglich der sehr schneereiche vergangene Winter verhinderte, dass der Verlust an Gletschereis nicht neue Rekordwerte erreichte.

„Wenn diese Intensität an Wärme und Sonneneinstrahlung anhält, wird in zehn bis fünfzehn Jahren fast nichts mehr vom Gletscher da sein“, resümierte Meteorologe Klaus Reingruber von Wetterdienst Blue Sky. Seit 2007 am Dachstein jährlich der Rückgang der Gletschermasse dokumentiert wird, stellten die Wissenschafter heuer den drittgrößten Verlust fest. Insgesamt sind 5,2 Millionen Kubikmeter Eis abgeschmolzen, was dem Jahreswasserverbrauch der Städte Wels und Steyr entspricht.