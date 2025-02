Kinder früher mit Gewalt konfrontiert: Schulprojekt in OÖ soll gegensteuern

Es gibt bereits Reaktionen direkt aus der Praxis . In der Volksschule St. Martin im Mühlkreis wurde das Projekt ab Herbst 2024 erprobt, die Lehrpersonen arbeiteten bereits mit dem zur Verfügung gestellten Material und Inhalten in ihren Klassen.

"Kinder und Jugendliche haben schon immer gerauft. Jetzt ist halt alles gleich extremer." Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer erklärt, warum das neue Projekt zur Gewaltprävention an Volksschulen so wichtig ist. Seit der Pandemie sei sehr wohl ein Anstieg der Vorfälle in Schulen zu bemerken.

Was es derzeit schon gibt für die Volksschulen in Oberösterreich ist das Lebenskompetenzprogramm "zusammen.wachsen" , das Modul zur Gewaltprävention ist eine Erweiterung und ist kostenlos allen Lehrpersonen zugänglich.

Vor allem zwei große Themenkomplexe seien wichtig, so Schmidbauer: " Selbstwahrnehmung : Wo sind meine Grenzen und wie wahre ich sie? Und das Kennenlernen der Gewaltspirale : Wie kann es sein, dass Kleinigkeiten und Missverständnisse oft in massiver Gewalt enden?"

Dass Gewalt an Schulen ein dringliches Thema ist, zeigt auch die jüngste HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children)-Studie, erklärt Christoph Weber, Hochschulprofessor für empirische Bildungsforschung: "Jeder zweite Schüler der 5. Schulstufe war bereits an einer Rauferei beteiligt. Etwa jeder oder jede Achte wurde bereits zum Mobbingopfer." Prävention muss deswegen dort ansetzen, wo das Problem noch nicht voll sichtbar sei, in der Volksschule.

Breitband-Maßnahme

Das Gute an den bestehenden Lebenskompetenz-Programmen sei außerdem, dass sie als eine Art "Breitband-Maßnahme" betrachtet werden können, so Weber: "Neben der Prävention von Gewalt, Mobbing und Sucht können sie auch das psychische Wohlbefinden und soziale Kompetenzen positiv beeinflussen."