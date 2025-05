Getrübte Aussichten auf eine gute Honigernte

Bienen sind sensible Wesen. Ähnlich wie vielen Menschen war es in den vergangenen Wochen zu kalt.

Die Imker mussten ihnen den Honig zufüttern, den diese im wärmeren April gesammelt haben. „Die Bienen haben den Honig zur Aufrechterhaltung und zur Selbstversorgung fast wieder aufgebraucht“, sagt Heinz Wahlmüller, Obmann des Imkervereins Feldkirchen-Goldwörth und Vorstand des Bienenzuchtverbandes ZAC. Die Prognosen für die Honigernte seien derzeit schlecht. „Wenn wir aber nun schönes Wetter bekommen, es nicht zu kalt ist und es keine starken Regen und Gewitter gibt, haben wir eine Chance, eine mittlere Ernte zu bekommen.“

In Oberösterreich gebe es derzeit ganz wenig Honig, sagt Wahlmüller. Ein Imkerkollege aus Sandl habe ihm erzählt, dass er heuer noch gar keinen Honig habe. Ähnlich sei es im Waldviertel und in den Gegenden über 400 Metern Seehöhe. Arno Kronhofer, Berufsimker im kärntnerischen Hermagor, habe ihm berichtet, dass er heuer noch kaum Honig habe. „Er hat einen Teil seiner Völker am Weißensee, einen anderen Teil im Burgenland. Dort hat er Honig, weil es dort wärmer ist.“