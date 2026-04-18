Geothermie: Wärme aus 2.600 Metern Tiefe

Friedrich Pöttinger, Geschäftsführer von Energie Ried (ER), kann sich ein Lächeln nicht verkneifen: „Wir sehen, dass jetzt wieder die Anfragen reinkommen und es nicht schnell genug gehen kann, einen Anschluss zu bekommen.“ Pöttinger spricht von der Geothermie, mit der die Energie Ried rund 60 Prozent der Haushalte in der Innviertler Stadt beheizt.

Auf 56 Grad runtergekühlt Das 105 Grad heiße Wasser wird aus 2.600 Metern Tiefe gewonnen, wobei es bis 150 Meter von selbst nach oben drückt und dann hochgepumpt wird. Nachdem es einen Wärmetauscher durchläuft, in dem es auf 56 Grad abgekühlt wird, wird es in die Tiefe zurückgepumpt. Die gewonnene Wärme wird in das Fernwärmenetz der Stadt verteilt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Karl Leitner Geschäftsführer Pöttinger: Wir sind unabhängig davon, was sich am Weltmarkt abspielt.

Rund 3.300 Haushalte und 130 Gewerbebetriebe – darunter Fischer Ski, FACC und Wintersteiger – werden damit beheizt. Auch das Krankenhaus der Stadt und 300 Haushalte im benachbarten Mehrnbach gehören zu den Kunden. Das in Mehrnbach zutage geförderte Wasser ersetzt damit Tausende Öl-, Gas,- Wärmepumpen- und Pelletsheizungen, was Ried zum Geothermie-Hotspot in Österreich macht.

„Grüne“ Wärme Mit der „grünen Wärme“ mache man sich „unabhängig von dem, was sich am Weltmarkt abspielt,“ so Pöttinger. Zusätzlich werden rund 20.000 Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart. Kosten fallen dennoch genug an: Für Ausrüstung, Netzausbau, Personal, Wärmetauscher und Leitung ins Haus werden jährlich rund drei Millionen Euro investiert. Dazu kommt ein Glasfaseranschluss für jeden Haushalt, denn die Anlagen laufen ferngesteuert.

Wärmepumpen? Schließlich braucht man für die Förderung und die Pumpen auch Strom, wobei Pöttinger auf die Effizienz des Energieeinsatzes im Vergleich etwa zu Wärmepumpen verweist: „Bei diesen bekommt man für eine eingesetzte Kilowattstunde Strom vier Kilowattstunden Wärme heraus, bei Geothermie sind es 22.“ Insgesamt wurden seit dem Start der Geothermie im Jahr 2014 rund 60 Millionen Euro in den Ausbau der Förderanlagen und des Wärmenetzes investiert. „Die Gasanschlüsse werden sukzessive umgestellt, wobei auch die Wohnbauträger alle anschließen“, sagt Pöttinger.

Heißwassersee Die Innviertler haben großes Glück: Sie sitzen auf einem großen unterirdischen Heißwassersee, der sich von Bayern bis in den Raum Enns in Oberösterreich erstreckt. Dank eines riesigen Plattenabbruchs in 2.600 Tiefe staut sich der See direkt unter Ried/Mehrnbach. Geothermie-Projekte in anderen Gemeinden in OÖ seien deshalb nicht immer umsetzbar, so Pöttinger. Dennoch spüre man „Interesse aus ganz Österreich“, was sich darin zeige, dass viele Delegationen nach Ried kommen – darunter Wien Energie, OMV und die Montanuni Leoben – um sich das 60:40-Gemeinschaftsprojekt von Energie Ried und Energie AG anzusehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Karl Leitner Heißes Wasser wird in einen Wärmetauscher geleitet.