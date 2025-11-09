Geldregen für die Linzer Klubs bringt die SV Ried in Bedrängnis

Er sage es dem Landeshauptmann regelmäßig, das Innviertel als starke Region, von der das ganze Land profitiere, nicht zu vernachlässigen. Das hat Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger schon mehrmals erklärt. Weil öfters im Zusammenhang mit Fußball, wusste er oder ahnte er es jedenfalls: Hier gibt es eine besondere Schieflage. Jetzt ist der Beweis dafür erbracht.

4,5 Mio. für den LASK Der KURIER hat vor Kurzem die in akribischer Arbeit recherchierten Zahlen präsentiert. Sie basieren auf offiziellen Meldungen an die RTR-Transparenzdatenbank. Demnach erhielt der LASK im Jahr 2024 satte 4,557.659 Millionen Euro an Steuergeldern. Nicht viel schlechter schnitt Blau-Weiß Linz mit 3,547.466 Millionen Euro ab. Kein anderer österreichischer Bundesliga-Klub wurde auch nur annähernd großzügig bedacht. Offensichtlich ist der politische Doppelpass. Das von der ÖVP dominierte Land überschüttet mit seinen nachgelagerten Unternehmen den LASK. So kommen von der Energie AG 1,7 Millionen, von der OÖ. Hypo Landesbank knapp 400.000, vom OÖ. Tourismus 312.000, von der OÖ. Thermenholding 274.000, 222.000 Euro vom Flughafen und die Betriebsansiedlungsagentur Business Upper Austria liefert 156.000 Euro ab. Dass auch der Verbund heuer bereits 70.000 Euro beisteuert, ist wohl nur damit zu erklären, dass der Boss bekennender Schwarz-Weißer ist.

Das rote Linz wiederum flutet Blau-Weiß. Den größten Brocken steuert hier die Linz AG mit 2,95 Millionen bei, die aber auch für den LASK 910.000 Euro übrighat. Die Linz AG verstehe sich als „treuer Förderer und Partner des lokalen Sports in der Region“, heißt es beim Unternehmen auf Anfrage. Die Förderbeträge für LASK und Blau-Weiß werden bestätigt, in beiden Fällen seien auch Maßnahmen zur Förderung von Frauenfußball und Nachwuchsarbeit beinhaltet. Ebenfalls enthalten seien „LINZ AG-Familiensektoren, die es Familien ermöglichen, zu vergünstigten Ticketpreisen Spiele zu besuchen.“ In beiden Kooperationen übersteige der Werbewert die eingesetzten Mittel, wird betont. Eine Neubewertung sei daher nicht angedacht. Im Gegenteil, sieht man sich durch die aktuelle öffentliche Debatte sogar bestätigt: „Im selben hohen Maß, wie das werbliche Engagement der LINZ AG wahrgenommen wird, wird es auch positiv betrachtet.“ Eine Kundenbefragung weise hohen Zuspruch aus.