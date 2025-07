Gehängt statt begnadigt

Sie wussten aber nicht, dass dem bayerischen Kurfürsten Maximilian und Kaiser Ferdinand II. die Freilassungen missfallen hatten und sie Herberstorff angewiesen hatten, künftig mit äußerster Strenge vorzugehen. Maximilian meinte, man sollte die Unruhigen zur Abschreckung an den Straßen aufhängen. Oberösterreich war protestantisch, die Habsburger und die Bayern, denen das Land als militärische Unterstützung bei der Schlacht am Weißen Berg (1620) für zehn Jahre verpfändet war, wollten es rekatholisieren. Es gab kaum heimische Priester, so wurden italienische Geistliche ins Land geholt, die der Sprache nicht mächtig waren. Die Leute lehnten sich einerseits gegen die Zwangskatholisierung auf, andererseits hatten sie die Nase voll von den hohen Abgaben, die die Bayern einkassierten.

An den Kirchtürmen erhängt

Einige wurden an Ort und Stelle an der Linde am Haushamerfeld erhängt, die anderen hingen zur Abschreckung an den Kirchtürmen von Frankenburg, Vöcklamarkt und Neukirchen. Am nächsten Tag wurden die Leichen runtergenommen und entlang der heutigen Bundesstraße 1 noch einmal mit Pfählen aufgespießt.