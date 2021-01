Gasthaus Haudum: „Gerettet hat uns das Granitpilgern“

Nach außen hat sich nicht viel geändert. Betritt der Besucher das – wegen der Pandemie noch geschlossene – Gasthaus im Zentrum Helfenbergs (Bez. Rohrbach, 1.000 Einwohner), trifft er wie gewohnt auf Peter (59) und Christl Haudum. Obwohl die beiden es mit Jahresende an ihren Sohn Lukas (28) übergeben haben. „Meine Mama ist mit 84 Jahren noch in der Küche gestanden“, sagt Peter. „Ich möchte das vielleicht nicht so lange machen, aber es freut uns, wenn wir weiterarbeiten können. Ich bin froh, wenn ich vom Dauerstress wegkomme, es muss nicht alles an mir hängen. Aber wir ergänzen uns gut und es macht mir Freude.“ Er wolle auch nicht mehr so lange bleiben, bis der letzte Gast gegangen ist.