Eröffnung in Wels: Wenn die Schau vor den Augen der Gäste entsteht

Da wird getüftelt, diskutiert und montiert. Denn wer schlussendlich wo seine Kunstwerke platziert, ist Verhandlungs- oder besser: Diskussionssache. DIE FORUM, Gemeinschaft Kunstschaffender in der eigenen Galerie am Stadtplatz in Wels, eröffnet kommenden Mittwoch, 26. 11., ihre Jahresausstellung mit einem Format, das sich bewusst vom klassischen Ausstellungskonzept löst. Unter dem Motto „Die Künstlerinnen und Künstler sind anwesend“ entsteht die Schau unmittelbar vor den Augen des Publikums.

Keine Vorgaben Eine Stunde lang haben die Beteiligten Zeit, ihre Kunstwerke an die Wände zu bringen. „Der Prozess ist jedes Mal sehr faszinierend. Es gibt von uns auch keine Vorgaben. Wir weisen nur darauf hin, dass viele Kunstschaffende beteiligt sind und man deswegen nicht unbedingt das drei Meter große Gemälde mitbringen soll“, erklärt Isabella Minniberger, Obfrau von DIE FORUM.

