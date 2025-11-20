Linzer Frauenliteraturpreis für Niederberger

Der Marianne-von-Willemer-Frauenliteraturpreis 2025 – benannt nach einer engen Vertrauten von Goethe – wird von der Stadt Linz vergeben und ist mit 5.000 Euro dotiert. Aus 61 Einreichungen gewann heuer die Linzer Schriftstellerin Lisa-Viktoria Niederberger (Jahrgang 1988) mit dem noch in Arbeit befindlichen Manuskript „Gräberfeld“. KURIER: Schreiben Sie Frauenliteratur?

Lisa-Victoria Niederberger: Der Willemer-Preis wird nicht für „Frauenliteratur“ vergeben, sondern an weibliche Schreibende. Der Begriff „Frauenliteratur“ wurde in der männlich dominierten Literaturkritik lange benutzt, um die Arbeit weiblicher Schreibender abzuwerten: Frauen schreiben nur für andere Frauen. Männer für alle, erzählen, wie die Welt funktioniert. In der heutigen Zeit ist die Unterscheidung in Frauen- und Männerliteratur überholt. Eine Einteilung in Genres findet man nach wie vor: Krimi, Thriller, Fantasy, … Es gibt schon die Weiterentwicklung durch das sogenannte Trope Marketing. Die Tendenz geht dahin, Bücher mit immer weniger Begriffen zu beschreiben, in eine Kategorie zu schieben. Meine Bücher bewegen sich häufig zwischen den Genres, das finde ich spannender. Welche Themen ziehen sich wie ein roter Faden durch jedes Werk? Mir geht’s oft um Strategien des solidarischen Miteinanders, wie können Mensch und Natur ohne Ausbeutung gemeinsam existieren? Wiederkehrend sind feministische Fragestellungen: Gleichstellung und Carearbeit; auch Depressionen, Schlafstörungen, das Thema Tod. Gerne zeige ich „Was wäre, wenn … Situationen“ auf, zum Beispiel in der Klimakrise.

Der Roman Lahea erscheint im Frühjahr 2026.