FSME-Impfung: Ein kleiner Pieks mit großer Wirkung

Vier Kinder mussten in den vergangenen Wochen in Oberösterreich im Spital aufgenommen und behandelt werden. So schwer waren die Verläufe ihrer FSME-Erkrankung. Traurig, aber wahr. Und so unnötig.

Es gibt eine sichere, wirkungsvolle, günstige Impfung gegen jene Gehirnentzündung, die durch einen Zeckenstich ausgelöst wird. Es gibt hingegen keine plausiblen Gründe, warum denkfähige Erwachsene ihre Kinder nicht gegen FSME impfen lassen.