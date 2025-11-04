Vom Heiligen Land nach Österreich: Friedenslicht ist angekommen
Florian Mitter aus Oberösterreich hat am Wiener Flughafen das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem empfangen.
Das diesjährige Friedenslichtkind Florian Mitter hat Montagabend am Wiener Flughafen das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem in Empfang genommen.
Begleitet wurde der 13-Jährige aus Vorderweißenbach in Oberösterreich unter anderem von ORF-Landesdirektor Klaus Obereder und Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).
Das Licht war vom elfjährigen Jeries Fadi Khier aus Bethlehem in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und via Austrian Airlines nach Österreich geflogen worden.
Das ORF-Friedenslicht erinnert als Weihnachtsbrauch des Landesstudios Oberösterreich seit 1986 an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden. Es leuchtet in vielen Ländern Europas, in Nord- und Südamerika und entlegenen Gebieten wie Französisch-Polynesien.
