Vom Heiligen Land nach Österreich: Friedenslicht ist angekommen

Das diesjährige Friedenslichtkind Florian Mitter hat Montagabend am Wiener Flughafen das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem in Empfang genommen.

Begleitet wurde der 13-Jährige aus Vorderweißenbach in Oberösterreich unter anderem von ORF-Landesdirektor Klaus Obereder und Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).