Fremder spricht Kind vor Schule an: Wieder Vorfall in OÖ

Es ist schon wieder passiert: Am Montag war ein Mädchen nach Schulende auf dem Nachhauseweg und machte auf dem Spielplatz in der Nähe der Schule einen Zwischenstopp. Dort dürfte die Schülerin von einem Mann angesprochen und zum Mitkommen aufgefordert worden sein.

Das Kind reagierte genau richtig: Es rannte zurück zum Schulgebäude, informierte die Lehrerin über den Vorfall, diese setzte sich mit der Direktorin in Verbindung. Sofort wurde die Polizei dazu geholt, die nun ermittelt.

Die Eltern der Kinder in der VS Handenberg, OÖ, wurden direkt danach verständigt. "Das ist ein Standard-Prozedere. Eltern sollen mit den Infos in diesem Schreiben auch dafür sensibilisiert werden, das Thema zu Hause zu besprechen", heißt es seitens der Bildungsdirektion OÖ.

Vorfälle häufen sich

Es ist dies nicht der erste Vorfall dieser Art in Oberösterreich. In den vergangenen Wochen häufen sich die Meldungen von Fremden, die Kinder auf dem Schulweg oder vor dem Schulgebäude ansprechen: