"Frauenzimmer-Schießen" in Linz: Ausstellung über bedenkliches Brauchtum

Von Werner Rohrhofer Ein skurriles und zugleich problematisches Brauchtum steht im Mittelpunkt einer Ausstellung, die jetzt in Linz zu sehen ist: Das „Frauenzimmer-Schießen“. Es geht darum, dass Männer auf Holztafeln schossen, die mit Frauenfiguren bemalt waren. Es sollte eine Art Liebeswerben sein nach dem Motto: „Ich treff’ dich mitten ins Herz“. Die Initiatorinnen der Ausstellung mit dem offiziellen Titel „FRAUEN*ZIMMERSCHIESSEN“ in der Kunstuniversität am Hauptplatz sehen darin freilich einen „verstörenden Zusammenhang mit den Femiziden der Gegenwart“ und eine Form von Gewalt in „romantischen Narrativen“.

Zur Beute degradiert Die Künstlerin Elisa Andessner war es, die bei ihren Recherchen historische Schützenscheiben und Ansichtskarten entdeckte, die von Patronen durchlöcherte Frauendarstellungen zeigen. Sie holte diese Fundstücke aus den Archiven und stellt sie anhand von Fotoarbeiten, Videos und Objekten in einen zeitgenössischen Diskurs über geschlechterspezifische Gewalt.

Für Andessner liegt hier „die in der österreichischen Identität tief verwurzelte Tradition des Schießens sowie deren Verflechtungen mit romantischen und patriarchalischen Erzählformen“ vor. Die fehlgeleitete Idee des Werbens um Frauen mit dem Akt des Schießens habe offensichtlich Tradition, heißt es im Ausstellungskatalog und weiters: „Historische Zeitbilder zeigen von Kugeln durchsiebte Frauen, die wortwörtlich „abgeschossen“ und damit zur Beute des Mannes degradiert werden“. "Treff ich dich ins Herz" Künstlerin Elisa Andessner hat das gefundene Material aufgearbeitet, in Kooperation mit der Fotokünstlerin Violetta Wakolbinger, dem Filmteam Alenka Maly und Roland Freinschlag, dem Designer Tobias Zucali und der Schützenscheibenmalerin Romana Hörzing.

Die Künstlerin

Elisa Andessner wurde 1983 in Leoben geboren. Sie studierte experimentelle visuelle Gestaltung, ist Stimm- und Sprechtrainerin. Lebt und arbeitet als Künstlerin in Linz. Die Ausstellung

„Frauen*zimmerschießen. name it. count it. end it.“ splace der Kunstuni Linz, Hauptplatz 6, bis 10. 12., Mo. bis So. 10 bis 18 Uhr

Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit sind in der Ausstellung zu sehen, außerdem werden eine Rauminstallation „Mahnwache der Ahninnen“ mit lebensgroßen Frauenfiguren und eine Videoarbeit „Treff ich dich ins Herz“ präsentiert.

Aktualität Die Ausstellung verharrt aber nicht in historischen Rückblenden und auch nicht in der Einschätzung der beschossenen Schützentafeln als „kulturelle Überlieferung einer Liebelei“. Im Gegenteil, es werden ganz gezielt Verbindungen zu heutigen Fällen von Gewalt gegen Frauen und von Frauenmorden hergestellt.

