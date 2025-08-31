Wollte Tier streicheln: Frau von Hund ins Gesicht gebissen und schwer verletzt
Die 63-Jährige aus dem Bezirk Braunau wollte den Hund ihrer Schwester streicheln. Dieser erschrak und biss der Dame ins Gesicht. Sie erlitt schwere Verletzungen.
Eine 63-Jährige aus dem Bezirk Braunau ist am Samstag von einem Hund ins Gesicht gebissen und schwer verletzt worden.
Sie war zu Besuch in Tumeltsham (Bezirk Ried im Innkreis) bei ihrer Schwester, die zwei Hunde besitzt. Sie streichelte eines der beiden Tiere und dürfte sich über dessen Kopf gebeugt haben.
Der Hund erschrak offenbar und biss die Frau ins Gesicht. Die 63-Jährige erlitt laut Polizei schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Ried eingeliefert.
