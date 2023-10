Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen IBIS in Linz wird geschlossen

Parlamentarische Anfrage läuft

Für die Freiheitlichen war der Standort von Anfang an problematisch, die FPÖ will nun Klarheit über alle Betreuungsquartiere der BBU in Oberösterreich haben - deshalb hat der FP-Nationalratsabgeordnete Philipp Schrangl eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gestellt. Er fordert Aufklärung zu Miet- und Leihverträgen sowie zu den Kosten der Betreuungsquartiere in Oberösterreich.

Schrangl will auch wissen, wie viele Menschen zurzeit in den verschiedenen Unterbringungen leben und eine Einschätzung des Innenministers, wonach es laut BBU jederzeit zu einem immensen Anstieg der Asylwerberzahlen kommen könne.