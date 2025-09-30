Flucht nach OÖ: Verdächtiger nach Mordversuch in Bayern gefasst

Ein Tatverdächtiger, der im Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt im bayrischen Altötting gesucht wurde, konnte am Wochenende in OÖ festgenommen werden. An dem Einsatz in Braunau am Inn waren Beamte des Landeskriminalamts Oberösterreich, der Polizeiinspektion Braunau sowie das Einsatzkommandos Cobra beteiligt.

Der Mann, der aus Deutschland stammt, war nach dem Gewaltverbrechen über die Grenze nach Österreich geflohen.