Flucht nach OÖ: Verdächtiger nach Mordversuch in Bayern gefasst
Ein Tatverdächtiger, der im Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt im bayrischen Altötting gesucht wurde, konnte am Wochenende in OÖ festgenommen werden. An dem Einsatz in Braunau am Inn waren Beamte des Landeskriminalamts Oberösterreich, der Polizeiinspektion Braunau sowie das Einsatzkommandos Cobra beteiligt.
Der Mann, der aus Deutschland stammt, war nach dem Gewaltverbrechen über die Grenze nach Österreich geflohen.
Grenzüberschreitende Fahndung erfolgreich
Die Festnahme erfolgte im Rahmen einer koordinierten Aktion der österreichischen Behörden. Der 20-jährige Verdächtige steht im Verdacht, einen 22-jährigen Mann aus Mühldorf am Inn in Bayern mit einem Messer attackiert und schwer verletzt zu haben.
Das Opfer, ein türkischer Staatsangehöriger, erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen im Bauchbereich.
