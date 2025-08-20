16-Jähriger flüchtete in Wels auf getuntem Moped

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land hat sich Dienstagabend auf einem getunten Moped eine Verfolgungsjagd mit der Polizei von Wels bis Marchtrenk geliefert. Einer Streife war das mit zwei Personen besetzte Moped, das 75 bis 80 km/h fuhr, um 22.50 Uhr auf der B1 aufgefallen. Einem Anhalteversuch entzog sich der Lenker und raste davon, berichtete die Polizei am Mittwoch.

"ACAB" verziertes Moped

Der Mopedlenker ignorierte 30-km/h-Zonen, Einbahnen und Fahrverbote, als er versuchte, die Beamten abzuschütteln. Die Flucht endete nach rund vier Kilometern beim ÖBB-Terminal, wo der Mopedlenker in einem Busch stecken blieb. Der 16-Jährige wirkte, als habe er Suchtgift konsumiert, verweigerte aber einen Drogentest. Das mit Aufschriften wie "ACAB" verzierte Moped kam bei einer Überprüfung am Rolltester auf 91 km/h, ehe abgebrochen wurde. Dem 16-Jährigen wurden Führerschein, Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel abgenommen, er wird wegen elf schwerwiegender Verwaltungsübertretungen angezeigt.