Firmenchef von Kellner & Kunz und Bandleader von Hoamspü

Der 54-Jährige startete 1986 als Lehrling und arbeitete sich sukzessive hoch, bis er 2010 schließlich in den Vorstand berufen wurde.

„Als ich angefangen haben, waren wir 60 Leute in Österreich“, erzählt er, der das Wachstum des Unternehmens in allen Phasen miterlebt hat. Mittlerweile leitet der Welser nicht nur die Kellner & Kunz-Gruppe mit 1460 Mitarbeitern in Österreich und zwölf weiteren Ländern – er ist seit 2023 auch Chef der Konzernmutter mit 26 Niederlassungen in 19 Ländern, 4400 Mitarbeitern und fast einer Milliarde Euro Umsatz.

Chef sein dürfte dem verheirateten Vater zweier Kinder (Tochter 29, Sohn 25) liegen: Schon seit vielen Jahren ist er Bandleader der auf Austropop spezialisierten Hobby-Musikgruppe Hoamspü. Die Band ist gefragt – fast mehr als Bostelmann lieb ist. Bis zu 30 Acts werden pro Jahr angefragt – „möglich sind aber aus Zeitgründen nur zehn“. Denn der Kellner & Kunz-Chef ist sehr oft auf Achse, in ganz Europa. Wie im Job will er auch bei seinem Hobby nur das Beste geben: „Wir haben professionelle Auftritte und schon als Vorgruppe bei „Seiler und Speer“ gespielt“, erzählt Bostelmann stolz im KURIER-Gespräch. Ein weiteres Hobby des Oberösterreichers ist Mountainbiken – wobei es auch hier etwa immer etwas Besonderes sein muss. So ist er im letzten Urlaub mit seiner Frau Sonja zum Gardasee gefahren –„mit dem Rad, über die Berge.“