Feuerwehren verhinderten Großbrand in Oberösterreich

Der Einsatz von sechs Feuerwehren hat am Samstag einen Großbrand in St. Lorenz im Bezirk Vöcklabruck verhindert. Ein Werkstattgebäude an der Drachenwand war zu Mittag in Brand geraten, nur wenige Meter daneben stehe ein kürzlich renoviertes Wohnhaus, wie das Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee informierte.

Wegen der starken Rauchentwicklung und der Wasserknappheit am Einsatzort wurde Alarmstufe zwei ausgelöst. Die 102 Feuerwehrleute konnten den Brand rasch löschen.