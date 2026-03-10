Feuerball auf der A1 im Mondseeland: Kleinlaster stand in Flammen

Ein in Vollbrand stehender Klein-Lkw sorgte Dienstagfrüh auf der Westautobahn im oberösterreichischen Mondseeland für einen bedrohlichen Feuerball und eine gewaltige Rauchwolke. Die Feuerwehren Sankt Georgen im Attergau und Oberwang rückten im Bezirk Vöcklabruck um 7.35 Uhr mit dem Einsatzstichwort: „Brand Lkw im Freien“ zum Einsatzort auf die A1 aus.

Mächtige Rauchwolke

Ein mit medizinischen Geräten und Zubehör beladener Kleintransporter war auf der Westautobahn zwischen Sankt Georgen im Attergau und Oberwang in Fahrtrichtung Salzburg in Brand geraten, berichtete das Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee. Einsatzleiter Robert Schönberger von der Feuerwehr St. Georgen schilderte die Lage: „Innerhalb kürzester Zeit stand der Kleintransporter in Vollbrand, bereits bei unserer Anfahrt waren die dichten Rauchschwaden weithin sichtbar.“