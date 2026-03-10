Oberösterreich

Feuerball auf der A1 im Mondseeland: Kleinlaster stand in Flammen

Das Fahrzeug stand in Fahrtrichtung Salzburg in Vollbrand. Die betroffene Fahrbahn der A1 war eine Stunde gesperrt.
Wolfgang Atzenhofer
10.03.2026, 14:50

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Klein-Lkw stand in Flammen

Ein in Vollbrand stehender Klein-Lkw sorgte Dienstagfrüh auf der Westautobahn im oberösterreichischen Mondseeland für einen bedrohlichen Feuerball und eine gewaltige Rauchwolke. Die Feuerwehren Sankt Georgen im Attergau und Oberwang rückten im Bezirk Vöcklabruck um 7.35 Uhr mit dem Einsatzstichwort: „Brand Lkw im Freien“ zum Einsatzort auf die A1 aus.

Mächtige Rauchwolke

Ein mit medizinischen Geräten und Zubehör beladener Kleintransporter war auf der Westautobahn zwischen Sankt Georgen im Attergau und Oberwang in Fahrtrichtung Salzburg in Brand geraten, berichtete das Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee. Einsatzleiter Robert Schönberger von der Feuerwehr St. Georgen schilderte die Lage: „Innerhalb kürzester Zeit stand der Kleintransporter in Vollbrand, bereits bei unserer Anfahrt waren die dichten Rauchschwaden weithin sichtbar.“

Verurteilter Mörder: 20 Jahre Haft für Überfall bei Freigang

Der Fahrzeuglenker konnte den Klein-Lkw rechtzeitig verlassen – er blieb unverletzt.

Mächtige Rauchwolke auf A1

Mächtige Rauchwolke ging über der Brandstelle auf der A1 auf. 

Die Autobahn war in der ersten Stunde der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Salzburg komplett gesperrt. Die schwierigen Löscharbeiten wurden von den Einsatzkräften aus St. Georgen und Oberwang unter schwerem Atemschutz durchgeführt.

Brennendes Benzin rann über die Fahrbahn

Brennendes Benzin floss über die Fahrbahn.

Im Einsatz standen 45 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen sowie die Autobahnpolizei und die Asfinag.

Kleinlaster wurde völlig zerstört.

Kleinlaster wurde von den Flammen völlig zerstört. 

Der Einsatz konnte nach rund zweieinhalb Stunden beendet werden.

Oberösterreich
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare