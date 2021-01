Feldanalyse mit Drohnen und Satelliten

Der 60 Hektar große Weissauerhof, den der 34-Jährige von seinen Eltern Gottfried und Helga übernommen hat, liegt in Kirchdorf am Inn, unweit der Therme Geinberg. Der Thermalwasserstrom führt in unmittelbarer Nähe in 2.000 Meter Tiefe vorbei. Obwohl das Gebiet rundherum flach ist, gab es plötzlich und erstmalig mitten im Hof zweimal Hochwasser: 2013 und 2015. Der Hof dürfte der niedrigste Punkt der Gegend sein.