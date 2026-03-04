Diebstahlserie auf A8: Verdächtiger in Wels in Haft

Die oberösterreichische Polizei hat eine Serie von Fahrzeugdiebstählen aufgeklärt, die seit Ende 2024 vor allem entlang der Autobahn A8 verübt wurden.

An diesem Tag wurde auf dem Verkehrskontrollpunkt Kematen am Innbach ein Lkw gestohlen, den die Polizei Ende Oktober wegen technischer Mängel dort abgestellt hatte.

Gestohlen wurden fünf Pkw bzw. Lkw sowie zwei Anhänger. Die Fahrzeuge waren zuvor von der Polizei wegen technischer Mängel abgestellt worden. Diese Diebstähle wurden einem 43-jährigen rumänischen Lastwagen-Fahrer nachgewiesen, wie die Polizei informiert. Er wurde am 15. November 2025 festgenommen und befindet sich derzeit in der Justizanstalt Wels in Strafhaft.

Am 15. November führte eine Streife der Fremden- und Grenzpolizei Einreisekontrollen am Grenzübergang in Nickelsdorf (Burgenland) durch. Dabei stellte sich der 43-Jährige zu Fuß der Grenzkontrolle. Aufgrund einer bestehenden Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde er festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

Lastwagen nach Ungarn verschoben

Da sich der Rumäne am 15. November gestellt hatte und der gestohlene Lkw kurz davor nach Ungarn verschoben worden war, vermuteten die Ermittler, dass das Fahrzeug im Grenzgebiet zwischengelagert worden ist. Der Lastwagen wurde drei Tage später auf einem Parkplatz in Hegyeshalom, etwa 100 Meter von der österreichischen Grenze entfernt, sichergestellt.

Während der Ermittlungen wurde noch ein weiteres Fahrzeug, das im September 2025 vom Verkehrskontrollpunkt Haag gestohlen worden war, sichergestellt. Der Tatverdächtige zeigte sich zu den ihm vorgeworfenen Diebstählen teilweise geständig.