Fahndung nach Lenkerin von orangem Pkw nach Unfall in Buchkirchen

Nach einem Unfall mit einem Zwölfjährigen am Freitag in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) sucht die Polizei nach der Lenkerin eines orangefarbenen Pkw. Sie hatte sich zwar nach dem Befinden des Schülers erkundigt, war dann aber weitergefahren.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krenglbach (Tel.: 059 133/4182-100) zu melden.