Fahndung nach Lenkerin von orangem Pkw nach Unfall in Buchkirchen
Nach einem Unfall mit einem Zwölfjährigen am Freitag in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) sucht die Polizei nach der Lenkerin eines orangefarbenen Pkw. Sie hatte sich zwar nach dem Befinden des Schülers erkundigt, war dann aber weitergefahren.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krenglbach (Tel.: 059 133/4182-100) zu melden.
Lenkerin hielt an
Der Zwölfjährige wollte gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund die Straße überqueren, als es zu der - so die Polizei - "Berührung" mit dem Auto kam.
Die Lenkerin hielt an und fragte den Buben, ob er verletzt sei. Dieser verneinte und die Frau fuhr weiter. Später stellte sich aber heraus, dass er an beiden Knien Verletzungen erlitten hatte. Seine Eltern brachten ihn ins Spital. Eine Fahndung nach der Lenkerin blieb vorerst ohne Erfolg.
