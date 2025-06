Exzellenz durch Künstliche Intelligenz und Ingenieurskunst

Der Befund, den Teodoro Cocca, Universitätsprofessor am Institut für betriebliche Finanzwirtschaft, den Gästen des kürzlich stattgefundenen Industrieempfangs in der Linzer Johannes Kepler Universität präsentierte, war ernüchternd. Oberösterreich habe sich von der Championsleague entfernt, die Spitzenregionen in Europa hätten sich in den vergangenen Jahren deutlich dynamischer entwickelt, gleichzeitig nehme die Konkurrenz durch ehemals Billiglohnländer zu. Der Sinkflug habe speziell 2020 begonnen.