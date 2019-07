Explosion in Linz: Hausbewohner gefährdet

Der Knall einer Explosion weckte Montag gegen 1.30 Uhr Früh die Anrainer einer Pizzeria in Linz-Ebelsberg unsanft. Dicke Rauchschwaden zeugten wenige Sekunden später vom Brand in dem Lokal in der Wiener Straße. Weit verstreute Glasscherben belegten eine massive Explosion. Für die Linzer Berufsfeuerwehr galt es einserseits das Feuer zu löschen und andererseits Bewohner aus den Wohnungen über der Pizzeria in Sicherheit zu bringen. Ein vorerst heikler Einsatz, weil nicht sicher war, ob es sich um eine Gasexplosion gehandelt hat, heißt es im Bericht der Feuerwehr.