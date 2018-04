„Europa braucht wieder ein Erfolgserlebnis“

Trotz aller Probleme seit Europa „das fasziniernste Projekt. Wir sind in einer einmaligen Situation, wir können Wohlstand genießen, wir können für das Gefüge dankbar sein.“ Wolfgang Großruck, der frühere Bürgermeister von Grieskirchen und ÖVP-Nationalrasabgeordnete, ergänzte: „Was man hat, ist nichts wert“. Er sprach sich für einen Pflichtgegenstand in den Schulen aus, in dem die europäischen Werte unterrichtet würden. Außerdem sollten die Parteien die besten Köpfe nach Brüssel schicken, die Jobs dort seien keine Versorgungsposten. Brandstätter erinnerte an die ersten Europawahlen, bei denen es den Spruch gegeben habe, „hast Du einen Opa, schick’ ihn nach Europa“. Der Journalist sprach sich für den internationalen Austausch von Schülern und Lehrlingen aus. Dadurch würden Toleranz und Verständnis gefördert. Bedenklich hoch sei die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa.