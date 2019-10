„Euer Weizen ist der beste“

Vano Mchedlidze ist von Österreich angetan. „Die Gastfreundschaft, die ich da erlebt habe, ist noch größer als die georgische“, schwärmt der 64-jährige Bauer von seinem Österreich-Besuch im Juni. Kürzlich begrüßte er auf seinem Hof im Lagodechi-Tal eine 25-köpfige oberösterreichische Delegation unter der Führung von Landesrat Max Hiegelsberger.

Vorzeigebauer

Der Vorzeigebauer, der in Sowjet-Zeiten als Maschinenbauingenieur gearbeitet hat, baut auf 300 Hektar Weizen an, auf weiteren 80 ha Haselnüsse. Er verwendet Saatgut der Linzer Firma Saatbau. Zuvor hatte er Saatgut anderer Importeure probiert. Doch von den Oberösterreichern ist er überzeugt. „Der Ertrag von Saatbau ist höher. Der Weizen hat eine höhere Backqualität. Für unsere Bäckerei haben wir die besten Qualitäten gesucht.“ Mchedlidze mahlt das Getreide in der hauseigenen Mühle und bäckt Schotis-Puri, das traditionelle georgische Brot. 5.000 Stück stellt er täglich her. Er beschäftigt 25 Mitarbeiter und beliefert Kindergärten, Läden und Einkaufszentren. „Ich gewinne mit dem Brot immer wieder Preise“, erzählt er.