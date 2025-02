Ökonom: Es geht langsam wieder aufwärts

Es gibt dafür gute Gründe, die Zinsen sinken, die Inflation sinkt, der Bau wird nicht weiter schrumpfen“, sagte er kürzlich beim Finanzmarkt Bankett der Schoellerbank Linz.

Investitionen und Konsum

Der Aufschwung in Europa habe wenig mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump zu tun, „denn 84 Prozent von dem, was wir in der EU erzeugen, verbrauchen wir in der EU. Nur drei Prozent gehen in die USA.“ Der Konsum und die Investitionen in Österreich und Europa müssten hochkommen, dann werde die Wirtschaft wachsen. Für die Industrie seien die USA mit einem Exportanteil von sieben Prozent ein bisschen bedeutsamer, „aber auch hier haben wir das Wachstum in der eigenen Hand“.