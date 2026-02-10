Oberösterreich

Elfjährige fuhren mit fremdem Auto von Vöcklabruck bis Traun

Autobahn in der Nacht.
Zwei Kinder haben in Oberösterreich ein Auto gestohlen und legten damit rund 40 Kilometer zurück.
10.02.26, 19:59

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei Elfjährige sind am Montag mit einem gestohlenen Auto aus dem Bezirk Vöcklabruck bis Traun (Bezirk Linz-Land) gefahren. An einer Tankstelle fielen sie dann einer Mitarbeiterin auf. Sie alarmierte die Polizei, wie diese informierte.

Als die Beamten eintrafen, stellte sich heraus, dass die Buben, die in einer betreuten Wohngemeinschaft leben, kurz zuvor bereits bei der Polizeiinspektion Schwanenstadt als abgängig gemeldet worden waren. Auch der Zulassungsbesitzer hatte bereits den Diebstahl seines Autos angezeigt.

Kein Ticket: Mann bedrohte in der Steiermark Zugbegleiter

Buben wollten Mutter besuchen

Wie die Buben den Wagen gestartet haben, war nicht bekannt. Laut ihren eigenen Angaben sind sie damit über die Autobahn nach Traun gefahren, haben im Parkhaus eines Einkaufszentrums noch eine Runde gedreht und sind dann weiter zu der Tankstelle. Laut Routenplaner dürfte es sich um eine Stracke von rund 40 Kilometern gehandelt haben. Die beiden wollten wohl die Mutter eines Burschen besuchen.

Mehr zum Thema

Oberösterreich
kurier.at, sta  | 

Kommentare