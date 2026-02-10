Elfjährige fuhren mit fremdem Auto von Vöcklabruck bis Traun

Buben wollten Mutter besuchen

Wie die Buben den Wagen gestartet haben, war nicht bekannt. Laut ihren eigenen Angaben sind sie damit über die Autobahn nach Traun gefahren, haben im Parkhaus eines Einkaufszentrums noch eine Runde gedreht und sind dann weiter zu der Tankstelle. Laut Routenplaner dürfte es sich um eine Stracke von rund 40 Kilometern gehandelt haben. Die beiden wollten wohl die Mutter eines Burschen besuchen.