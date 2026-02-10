Elfjährige fuhren mit fremdem Auto von Vöcklabruck bis Traun
Zwei Elfjährige sind am Montag mit einem gestohlenen Auto aus dem Bezirk Vöcklabruck bis Traun (Bezirk Linz-Land) gefahren. An einer Tankstelle fielen sie dann einer Mitarbeiterin auf. Sie alarmierte die Polizei, wie diese informierte.
Als die Beamten eintrafen, stellte sich heraus, dass die Buben, die in einer betreuten Wohngemeinschaft leben, kurz zuvor bereits bei der Polizeiinspektion Schwanenstadt als abgängig gemeldet worden waren. Auch der Zulassungsbesitzer hatte bereits den Diebstahl seines Autos angezeigt.
Buben wollten Mutter besuchen
Wie die Buben den Wagen gestartet haben, war nicht bekannt. Laut ihren eigenen Angaben sind sie damit über die Autobahn nach Traun gefahren, haben im Parkhaus eines Einkaufszentrums noch eine Runde gedreht und sind dann weiter zu der Tankstelle. Laut Routenplaner dürfte es sich um eine Stracke von rund 40 Kilometern gehandelt haben. Die beiden wollten wohl die Mutter eines Burschen besuchen.
