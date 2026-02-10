Kein Ticket: Mann bedrohte in der Steiermark Zugbegleiter

Ein 41-jähriger Slowake steht im Verdacht, am Montagnachmittag zwei Zugbegleiter in der Steiermark bedroht und attackiert zu haben. Bei einem der Vorfälle wurde eine 52-jährige Zugbegleiterin schwer am Bein verletzt. Der Tatverdächtige wurde nach einer kurzen Fahndung von der Polizei festgenommen und befindet sich derzeit in Haft.

Laut Polizeibericht stiegen der Slowake und ein Pole (33) bereits in den Mittagsstunden in Graz in einen Zug Richtung Leibnitz ein. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass beide keine gültigen Fahrscheine besaßen. Als ein Zugbegleiter (32) sie aufforderte, entweder zu bezahlen oder auszusteigen, soll der 41-Jährige uneinsichtig reagiert und den Bahnmitarbeiter verbal bedroht haben. Beide Männer verließen den Zug schließlich an einer Haltestelle in Graz-Puntigam.

Männer versuchten ihr Glück erneut

Nur wenige Stunden später, kurz nach 14 Uhr, versuchten dieselben Männer am Bahnhof Hengsberg erneut, ohne gültige Fahrkarten einen Zug zu besteigen.

Die 52-jährige Zugbegleiterin, die über den früheren Vorfall informiert war, erkannte die Männer und verweigerte ihnen den Zutritt. Daraufhin soll der 41-Jährige die Frau im Einstiegsbereich eines Zugabteils attackiert haben. Die Zugbegleiterin stürzte und erlitt eine schwere Beinverletzung. Sie wurde vom Roten Kreuz ins LKH Südsteiermark nach Wagna gebracht.